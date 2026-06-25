Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Meiningen zur Stadtratswahl vom 26. Mai 2024 herrscht in Steinbach-Hallenberg vor allem eines: Unsicherheit über die nächsten Schritte. Im Haupt- und Finanzausschuss informierte Bürgermeister Markus Böttcher über den Stand des Verfahrens. Zugleich brachte die Wählergemeinschaft Haselgrund einen Antrag ein, die Rechtsaufsicht des Landratsamtes frühzeitig einzubinden.