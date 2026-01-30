Womöglich spielte aber auch die Bebauung eine Rolle. In den vergangenen Jahren seien immer mehr Häuser an den Rand des Plateaus gebaut worden. Bewohner der Stadt halten dies im Nachhinein für fahrlässig. Denn es ist nicht das erste Naturereignis dieser Art in der Gegend. 1997 waren bei einem Erdrutsch Teile der Stadt verschwunden und Gebiet als gefährdet bekannt.

Der italienische Minister für Zivilschutz, Nello Musumeci, kündigte bereits an, eine Kommission zur Untersuchung der Ereignisse einrichten zu wollen. Dabei soll es einerseits um Aufarbeitung gehen, andererseits aber auch darum, Vorschläge zu machen, wie man künftig besser vorbereitet ist. Auch Entlastungsmaßnahmen für die betroffenen Menschen sagte er schon zu.

"Was ist hier jetzt noch sicher?"

Wie es aber in den nächsten Tagen weitergeht, ist unklar. Die Einwohner von Niscemi fühlen sich in einer Art Warteschleife gefangen: Wann werden die nächsten Häuser und Straßen in die Tiefe gerissen, fragen sie sich. Und wie wird ihre Zukunft in Niscemi aussehen, wenn sie sich dort überhaupt noch eine Zukunft vorstellen können. "Was ist hier jetzt noch sicher?", fragt Disca.