Nach Unwetter Erdrutsch in Süditalien - Ein bekanntes Phänomen

"Erdrutsche dieser Größenordnung lassen sich nicht aufhalten. Man muss mit ihnen leben", sagte der Präsident des Nationalen Instituts für Ozeanografie und experimentelle Geophysik (OGS) Nicola Casagli bei einer Anhörung im Rathaus von Petacciato. "Man kann das Risiko verringern, man kann damit leben, aber man kann es nicht lösen." Komplex sei die Situation in dem Gebiet vor allem, weil es sich um einen Erdrutsch mit mehreren Schichten handelt, so Casagli.

Eine Möglichkeit, das Risiko zu mindern, könnte jedoch ein anderswo erprobtes spezielles System zur Stabilisierung des Erdmaterials mit Brunnen sein, meinen Experten. Dabei werden große Brunnen in der Erde errichtet, die das Wasser sammeln und letztlich ableiten. So soll verhindert werden, dass sich Wasser staut und der Erdrutsch erneut in Bewegung gerät.

Für die Einwohner von Petacciato war die jüngste Reaktivierung des Erdrutsches fast schon absehbar. Marcucci erzählte dem "Corriere della Sera", sie habe sich bei dem jüngsten heftigen Regen schon gedacht: "Es regnet zu viel, in diesen Tagen wird der Erdrutsch wieder aufwachen - und tatsächlich."