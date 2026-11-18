Der Spielausschuss des Kreisfußballausschusses (KFA) Südthüringen hat einstimmig beschlossen, den bevorstehenden letzten Spieltag in der Kreisoberliga sowie alle Begegnungen im Männerspielbetrieb des KFA am kommenden Wochenende vollständig abzusetzen. Nach Rücksprache mit dem Jugendausschuss wird es auch im Nachwuchsbereich keinen Spielbetrieb geben. Dieser Beschluss wird durch den Vorsitzenden des KFA Südthüringen, Sebastian Fleischmann, vollumfänglich mitgetragen.