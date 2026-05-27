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  6. Zu betrunken zum Pusten

Nach Unfallflucht Zu betrunken zum Pusten

Ein 78-Jähriger soll in Helmershausen einen Unfall verursacht und danach die Fahrt fortgesetzt haben. Für die Polizei wurde der Fall später noch spezieller.

Nach Unfallflucht: Zu betrunken zum Pusten
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Ein Atemalkoholtest sollte nach dem Unfall Klarheit bringen. Foto: picture alliance / dpa

Erst krachte es in der Marktgasse, dann wurde es für die Polizei ungewöhnlich. Ein 78-jähriger Autofahrer soll am Dienstagnachmittag in Helmershausen einen Unfall verursacht haben und danach einfach weitergefahren sein.

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Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Suhl war der Mann auf der Marktgasse unterwegs. Dabei geriet er auf die Gegenfahrspur und stieß mit dem Auto einer 42-jährigen Frau zusammen.

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Einen Führerschein hatte er nicht, dafür stand er bei seiner Fahrt durch Gräfinau-Angstedt wohl unter dem Einfluss von Kokain und Co. Nun drohen einem 33-Jährigen Konsequenzen.

Der Fahrer habe alkoholisiert gewirkt. Trotzdem oder gerade deshalb blieb er laut Polizei nicht an der Unfallstelle, sondern fuhr mit seinem Fahrzeug davon. Lange dauerte die Suche allerdings nicht. Dank Zeugenaussagen konnte die Polizei den Mann wenig später ausfindig machen.

Einfach weiter getrunken

Dann wurde es kurios. Ein Atemalkoholtest brachte kein Ergebnis, weil die „Beatmung des Messgerätes“, wie es im Polizeibericht heißt, nicht möglich war. Einfacher gesagt: Der Mann bekam offenbar keinen verwertbaren Pustetest hin.

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Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wird nun ermittelt.