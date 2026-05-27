Nach Unfallflucht: Zu betrunken zum Pusten

Erst krachte es in der Marktgasse, dann wurde es für die Polizei ungewöhnlich. Ein 78-jähriger Autofahrer soll am Dienstagnachmittag in Helmershausen einen Unfall verursacht haben und danach einfach weitergefahren sein.
Ein 78-Jähriger soll in Helmershausen einen Unfall verursacht und danach die Fahrt fortgesetzt haben. Für die Polizei wurde der Fall später noch spezieller.
Erst krachte es in der Marktgasse, dann wurde es für die Polizei ungewöhnlich. Ein 78-jähriger Autofahrer soll am Dienstagnachmittag in Helmershausen einen Unfall verursacht haben und danach einfach weitergefahren sein.
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Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Suhl war der Mann auf der Marktgasse unterwegs. Dabei geriet er auf die Gegenfahrspur und stieß mit dem Auto einer 42-jährigen Frau zusammen.
Der Fahrer habe alkoholisiert gewirkt. Trotzdem oder gerade deshalb blieb er laut Polizei nicht an der Unfallstelle, sondern fuhr mit seinem Fahrzeug davon. Lange dauerte die Suche allerdings nicht. Dank Zeugenaussagen konnte die Polizei den Mann wenig später ausfindig machen.
Dann wurde es kurios. Ein Atemalkoholtest brachte kein Ergebnis, weil die „Beatmung des Messgerätes“, wie es im Polizeibericht heißt, nicht möglich war. Einfacher gesagt: Der Mann bekam offenbar keinen verwertbaren Pustetest hin.
Für die Beamten war die Sache damit aber nicht erledigt. Weil der 78-Jährige auch nach dem Unfall bereits weiter Alkohol getrunken hatte, ordneten sie zwei Blutentnahmen an.
Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wird nun ermittelt.