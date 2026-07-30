Manchmal braucht es den einen Moment und die richtigen Leute, sagt Kaltennordheims Bürgermeister Erik Thürmer, als Janina Werner und Martina Hartmann am Mittwochnachmittag im Feuerwehrgerätehaus Kaltensundheim die beachtlichen Spendensummen symbolisch mit jeweils einen Scheck übergeben: Durch ihren Spendenaufruf bei der Online-Plattform Gofundme haben sie 858 Spender aus der Region und darüber hinaus erreicht und übergeben nun denjenigen, denen sie die Unterstützung von Anfang an zugedacht haben, das Geld.