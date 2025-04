Dem bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer am Ostersonntag verletzten Mädchen geht es besser. Die Verletzung am Kopf hatte sich nach Informationen unserer Zeitung als nicht so schwer erwiesen wie zunächst angenommen, sodass das Kind das Krankenhaus nach der Behandlung wieder verlassen konnte. Der ältere Fahrradfahrer, der den Unfall verursacht hatte und vermutlich mit einem E-Bike unterwegs war, konnte indes noch nicht ausfindig gemacht werden.