Es ist erst wenige Wochen her, dass bei einer Verpuffung im Ilmenauer Fischerhüttenareal zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren schwer verletzt wurden. Jetzt meldet sich der Ilmenauer Christian Meyer zu Wort: Er beobachtet das Areal seit einiger Zeit ganz genau, dokumentiert die Bau- und Abrissarbeiten. Und er erhebt schwere Vorwürfe. Überall auf dem Fischerhüttenareal gebe es ungesicherte Baustellen, Abgründe, Gefahrenquellen für Kinder. Der 44-jährige Ilmenauer spricht von Altlasten, die zur akuten Gefahr werden könnten: So wie es die ehemalige alte Lackfabrik für die beiden Jugendlichen geworden ist.