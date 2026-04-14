Nach Unfall in Hessen Kaputtes Auto ohne Kennzeichen – Polizei stoppt Fahrer
dpa 14.04.2026 - 15:50 Uhr
Mit einem stark beschädigtem Auto und ohne Führerschein und Kennzeichen durch zwei Bundesländer: Die Polizei stoppt einen 26-Jährigen. Was ihm jetzt droht.
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Insgesamt soll er an dem Tag dreimal ohne gültige Fahrerlaubnis und womöglich berauscht gefahren sein.
Bei der Kontrolle in Aschaffenburg hätten die Polizisten dann deutlichen Alkoholgeruch bei ihm festgestellt und eine angebrochene Flasche Wodka und Utensilien für Drogen gefunden. Ein Strafverfahren gegen ihn sei eingeleitet worden.