 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Kaputtes Auto ohne Kennzeichen – Polizei stoppt Fahrer

Nach Unfall in Hessen Kaputtes Auto ohne Kennzeichen – Polizei stoppt Fahrer

Mit einem stark beschädigtem Auto und ohne Führerschein und Kennzeichen durch zwei Bundesländer: Die Polizei stoppt einen 26-Jährigen. Was ihm jetzt droht.

Nach Unfall in Hessen: Kaputtes Auto ohne Kennzeichen – Polizei stoppt Fahrer
1
Eine Polizeikontrolle beendete die Fahrt eines wohl berauschten 26-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Aschaffenburg - Weil sein Auto kein Kennzeichen mehr hatte und Fahrzeugteile hinter sich her zog, hat die Polizei einen 26-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Der Mann habe zuvor in Hessen einen Unfall verursacht und dabei sein Auto schwer beschädigt, wie die Polizei mitteilte.

Nach der Werbung weiterlesen

Insgesamt soll er an dem Tag dreimal ohne gültige Fahrerlaubnis und womöglich berauscht gefahren sein. 

Bei der Kontrolle in Aschaffenburg hätten die Polizisten dann deutlichen Alkoholgeruch bei ihm festgestellt und eine angebrochene Flasche Wodka und Utensilien für Drogen gefunden. Ein Strafverfahren gegen ihn sei eingeleitet worden.