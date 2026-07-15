Nach umstrittener Durchsuchung: Polizei findet Drogen bei neuer Razzia im City-Club-Umfeld

Augsburg (dpa/lby) - Erneut hat die Polizei im Zusammenhang mit dem Augsburger City Club Durchsuchungen durchgeführt und dabei nach eigenen Angaben zahlreiche Drogen gefunden. Beamtinnen und Beamte durchsuchten laut Polizei und Staatsanwaltschaft 19 Objekte – darunter 17 Wohnungen in der Stadt und im Landkreis Augsburg sowie je ein Objekt in den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Landshut. Grundlage waren demnach Ermittlungen gegen 19 Menschen, die bei der Durchsuchung des City Clubs Ende Januar/Anfang Februar im Club angetroffen worden waren.