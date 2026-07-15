Nach umstrittener Durchsuchung: Polizei findet Drogen bei neuer Razzia im City-Club-Umfeld

Ein 39-Jähriger wurde vorläufig festgenommen; ihm werden demnach die Herstellung von und bewaffneter Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen, eine Vorführung vor dem Haftrichter werde geprüft. Ein 20-Jähriger wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls aus einem anderen Verfahren ins Gefängnis gebracht. An dem Einsatz waren rund 200 Kräfte beteiligt. Die Ermittler prüfen den Tatbestand des Handels mit Betäubungsmitteln sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln, weitere Auskünfte machten sie wegen der laufenden Ermittlungen nicht.