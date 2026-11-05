Berlin - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat sich erschüttert über den plötzlichen Tod des bayerischen Vize-Regierungschefs Hubert Aiwanger (Freie Wähler) geäußert. "Hubert Aiwanger hat die Politik im Freistaat über viele Jahre mitgeprägt", erklärte der CSU-Politiker. "Mit Trauer habe ich die Nachricht von seinem Tod aufgenommen. Ich wünsche seiner Familie und seinen Angehörigen viel Kraft in diesen schweren Stunden und bete für sie." Aiwanger war am frühen Mittwochabend tot in einem Berliner Hotel gefunden worden. Der Freie-Wähler-Chef wurde 55 Jahre alt.