Auf diesen Moment haben sie in Schackendorf offenbar schon gewartet. Als am Mittwochmorgen der neu gestaltete Landmarkt wieder seine Pforten öffnete, da waren viele Menschen aus den umliegenden Orten gekommen, um zu schauen, was aus „ihrem“ Landmarkt geworden ist. Der war im Dezember geschlossen worden. Aber nicht für immer. Dort hat es nämlich einen Betreiberwechsel gegeben. Anstelle der Milch-Land GmbH, die am Standort in Schackendorf ihren Hauptsitz hat, betreibt den Laden nun die Landmetzgerei Römhild. Die beiden jungen Geschäftsführer, Sebastian Michael und Apollo Benito Pfeiffer, waren am Mittwochvormittag vor Ort, um die Kunden zu begrüßen.