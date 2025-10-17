Nach einem Überfall auf einen Römhilder Getränkemarkt am Freitagmorgen ist die Polizei auf der Suche nach dem flüchtigen Täter.
Nach Raubüberfall in Römhild Bewaffneter Täter weiter auf der Flucht
Redaktion 17.10.2025 - 13:32 Uhr
Großeinsatz der Polizei am Freitag in und um Römhild im Landkreis Hildburghausen: Ein Unbekannter hat einen Getränkemarkt überfallen und ist geflüchtet.
Nach einem Überfall auf einen Römhilder Getränkemarkt am Freitagmorgen ist die Polizei auf der Suche nach dem flüchtigen Täter.