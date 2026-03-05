Es klingt schon etwas schlüpfrig, wenn man neu ist in Ilmenau und dort vom BH-Club hört oder liest. Gemeint ist damit aber keine Tabledance-Bar, sondern ein Studentenclub im Umfeld der Technischen Universität. Der Name erklärt sich einfach: Der Club sitzt im Keller des Blocks H des Studierendenwerks. Gleiches gilt für den BD-Club oder den BI-Club. Sie alle blicken auf eine lange Geschichte zurück - und müssen sich nun neu erfinden.