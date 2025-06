Mit strahlendem Sonnenschein und großem Andrang aus Bevölkerung, Politik und Fachplanung wurde am vergangenen Donnerstag das neue Spiel- und Bewegungsareal am Stadion feierlich eröffnet. In seiner Rede machte Bürgermeister Heiko Voigt deutlich, dass das Projekt kein Werk Einzelner sei, sondern das Ergebnis jahrelanger gemeinschaftlicher Planung und Umsetzung.