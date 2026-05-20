Nach TV-Sendung: Musikhochschule untersucht Vorwürfe sexueller Belästigung

"Nehmen die Vorwürfe sehr ernst"

Die aktuelle Hochschulleitung sei vor der Sendung mit den Vorwürfen konfrontiert worden, so die Hochschule. "Wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst und zweifeln sie nicht an", erklärte Präsidentin Anne-Kathrin Lindig nach der Sendung in einer Mitteilung. Die Hochschule sei dabei, sich ein möglichst umfassendes Bild von den damaligen Geschehnissen zu machen. "Die sofortige Aufarbeitung hat für uns oberste Priorität." Lindig bat alle Personen um Entschuldigung, "die an unserer Hochschule solches persönliche Leid erfahren mussten", wie es in der Erklärung heißt. Sollte sich im Zuge der Untersuchungen herausstellen, dass es in der Vergangenheit zu Versäumnissen seitens der Hochschule gekommen ist, übernehme die Hochschule hierfür die volle Verantwortung.