Nach TV-Sendung: Musikhochschule untersucht Vorwürfe sexueller Belästigung

Weimar (dpa/th) - Die Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar geht nach einem ARD-Bericht Vorwürfen der sexuellen Belästigung einer Musikschülerin durch einen Lehrbeauftragten vor einigen Jahren nach. Dazu sei eine Untersuchungskommission eingesetzt worden, die hausinterne Recherchen begonnen habe, teilte die Hochschule mit. Die Vorwürfe beträfen einen im Jahr 2012 für die Musikhochschule tätigen Lehrbeauftragten, der seither nicht mehr an der Einrichtung und am Musikgymnasium Schloss Belvedere unterrichtet habe.