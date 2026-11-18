Berlin - Moderatorin Lola Weippert hat nach ihrem Tumorbefund in ihrer rechten Brust Angst vor einer Krebsdiagnose. Sie hoffe auf einen gutartigen Befund und tendiere zu einer Biopsie, um Gewissheit zu bekommen, sagte die 30-Jährige im Podcast "Schön Laut" mit Sängerin Vanessa Mai. Dabei wird Gewebe entnommen, um herauszufinden, ob der Knoten gut- oder bösartig ist. Alternativ könnte sie sechs Monate warten und den Tumor erneut per Ultraschall kontrollieren lassen. "Ein halbes Jahr Kopfkino halte ich nicht aus."