Mehrere Krebsfälle in der Familie

Auch beim neuen Befund habe sie ein gutes Gefühl, dass er gutartig sei. "Ich möchte da aber auch gar nicht so eine negative Energie reingeben." Auch wenn sie Angst vor Krebs habe, "denke ich mir, ich möchte nicht, dass die Angst größer ist als mein Optimismus". Die Zeit des Wartens auf den damaligen Befund sei schlimm gewesen. "Ich habe so Angst vor Krebs."