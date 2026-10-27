Nach Trump-Auftritt IG Metall fordert von Audi Perspektiven für Neckarsulm

Die Gewerkschaftsvorsitzende bekräftigte ihre Kritik an dem Auftritt Döllners an der Seite Trumps und sagte, dieser habe die Beschäftigten "massiv verärgert und auch verunsichert". "Das ist ein Präsident, der hat ja mit seiner Zollpolitik auch mit dazu beigetragen, dass die Situation in der deutschen Automobilindustrie und unter anderem auch in den deutschen Werken so ist, wie sie ist."