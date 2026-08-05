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  4. Gabriel Kelly will häufiger auf Gratis-Festivals spielen

Nach Tourabsage Gabriel Kelly will häufiger auf Gratis-Festivals spielen

Gabriel Kelly setzt nach abgesagter Tour auf Gratis-Festivals. Was ihn dazu bewegt und wie er die aktuelle Lage für Musiker einschätzt.

Nach Tourabsage: Gabriel Kelly will häufiger auf Gratis-Festivals spielen
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Kelly sieht kleine Musiker in einer schwierigen Lage. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Berlin - Nach der Absage seiner für September geplanten Tournee will Musiker Gabriel Kelly künftig verstärkt bei Gratis-Festivals auftreten. "Ich will in Zukunft auch mehr auf Festivals spielen, wohin Leute umsonst kommen können, weil ich merke, dass sich das viele Menschen einfach nicht leisten können", sagte der Musiker dem Nachrichtenportal "web.de". Zugleich wolle er weiter auf Tour gehen, "wo man zumindest die Kosten decken kann".

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Kelly hatte Anfang Juli seine geplante Tournee wegen zu geringer Ticketverkäufe abgesagt. Die schwierige Lage kleinerer Künstler in Deutschland führt er unter anderem auf die große Konkurrenz durch internationale Stars und die angespannte wirtschaftliche Situation vieler Menschen zurück. Musik sei zwar "total wichtig", zunächst gehe es für viele Menschen aber darum, Essen, Trinken und die Miete zu bezahlen.