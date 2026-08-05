Nach Tourabsage: Gabriel Kelly will häufiger auf Gratis-Festivals spielen

Berlin - Nach der Absage seiner für September geplanten Tournee will Musiker Gabriel Kelly künftig verstärkt bei Gratis-Festivals auftreten. "Ich will in Zukunft auch mehr auf Festivals spielen, wohin Leute umsonst kommen können, weil ich merke, dass sich das viele Menschen einfach nicht leisten können", sagte der Musiker dem Nachrichtenportal "web.de". Zugleich wolle er weiter auf Tour gehen, "wo man zumindest die Kosten decken kann".