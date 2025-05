Surfer bitten um Freigabe

Am Vortag hatten Surfer jenseits der Interessengemeinschaft in einem offenen Brief an Reiter das Ende der Sperrung erbeten. "Mit diesem offenen Brief bitten wir Sie herzlich, aber nachdrücklich, die Eisbachwelle unverzüglich und wieder dauerhaft für den Surf-Betrieb freizugeben", heißt es in dem Schreiben, das rund 3.600 Menschen unterzeichnet haben. "Wir nehmen das Unglück und die laufenden Untersuchungen sehr ernst und sprechen den Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus. Gleichzeitig halten wir eine Sperrung weder für verhältnismäßig noch für zielführend."