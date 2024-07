Bayreuth - Die Bayreuther Festspiele haben mit einer berührenden Geste an den verstorbenen Wagner-Tenor Stephen Gould erinnert. Beim Open-Air-Konzert am Vorabend der Festspiel-Eröffnung spielte das Orchester unter der Leitung von Dirigentin Nathalie Stutzmann nicht nur Werke von Richard Wagner, George Bizet und Giuseppe Verdi, sondern zu Ehren Goulds auch "The Music of the Night" aus Andrew Lloyd Webbers Musical "Das Phantom der Oper".