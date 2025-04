Söder, der selbst Protestant ist, sagte: "Ich wünsche mir eine lebendige Kirche, eine Kirche, die nicht zurückgeht, sondern nach vorne geht und insbesondere auch eine Kirche, die bereit ist, die Spiritualität, das, was den Glauben so ausmacht und unterscheidet von so vielem anderen, den auch wieder in den Mittelpunkt zu rücken."