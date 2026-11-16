Rottenburg an der Laaber - Die Beisetzung von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger findet an diesem Samstag in seiner Heimat Niederbayern statt - und alle, die ihn mochten, sind willkommen. "Hubert war ein Mann des Volkes, deswegen ist es doch selbstverständlich, dass alle zu seiner Beisetzung kommen dürfen, die ihn mochten und schätzten", teilte die Lebensgefährtin des überraschend gestorbenen Politikers, Tanja Schweiger, auf ihrem Instagram-Profil mit. Aiwanger soll demnach in Rottenburg an der Laaber beigesetzt werden.