Dort sei der Mann am folgenden Morgen in lebensbedrohlichem Zustand gefunden worden. Er starb trotz intensivmedizinischer Behandlung laut Obduktionsergebnis an einer Hirnblutung. Inwieweit diese Folge der Schläge war, ist eine der zentralen Fragen des Prozesses. Ein Urteil wird im Februar erwartet.