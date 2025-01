Das Opfer erstattete nach dem Angriff noch selbst Anzeige bei der Polizei und zog sich dann für die Nacht in den Vorraum einer Bankfiliale zurück. Später wurde er dort bewusstlos gefunden. Der Mann wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber an einer schweren Hirnverletzung, die zunächst nicht bemerkt worden war.