Todesursache schwere Hirnverletzung

Dort sei er am frühen Morgen in lebensbedrohlichem Zustand gefunden und in eine Klinik gebracht worden. Trotz intensivmedizinischer Behandlung starb er wenig später laut Obduktionsbericht an einer schweren Hirnverletzung. Ob diese Folge des Angriffs war, ist eine der zentralen Fragen des Prozesses.