Chemiewaffen-Kontrolleure sollen sich mit Analysen beschäftigen

"Niemand außer Putins Schergen wird uns sagen können, wie dieser 16. Februar 2024 in der russischen Strafkolonie im Einzelnen abgelaufen ist", sagte Wadephul. "Klar ist: Die russischen Behörden hatten die Möglichkeit, das Motiv und die Mittel, Nawalny das Gift zu verabreichen."

Vor dem Hintergrund, dass das Gift in Russland in der Natur nicht vorkommt und im Labor hergestellt werden kann, kritisierte Wadephul, Putin seien auch seine Verpflichtungen nach dem Chemiewaffenübereinkommen völlig egal. Deshalb habe man den Generaldirektor der Organisation für das Verbot chemischer Waffen über die Erkenntnisse informiert. Das Abkommen hat ein weltweites Verbot chemischer Waffen und die Vernichtung von Chemiewaffenbeständen zum Ziel.

"Mühlen der Gerechtigkeit mahlen langsam, aber entschlossen"

Nawalnaja erklärte in einer teils auf russisch gehaltenen Rede, sie hoffe, dass Putin "irgendwann auf der Anklagebank landet und sich für alles, was er getan hat, verantworten muss".

Die britische Außenministerin Yvette Cooper zitierte in München Nawalnys Worte: "Wir müssen das tun, was sie fürchten. Sagt die Wahrheit, verbreitet die Wahrheit. Das ist die mächtigste Waffe." Schwedens Außenministerin Maria Stenergard sprach von einem wichtigen Schritt, um Russland zur Rechenschaft zu ziehen und seine fortwährenden Lügen aufzudecken. Der niederländische Außenminister David van Weel sagte, die Mühlen der Gerechtigkeit mahlten zwar vielleicht langsam, aber entschlossen für Nawalny.