Nach Tierarztbesuch: Tierheim benötigt dringend Spenden für Smoky

Noch immer wartet der kleine, aktuell nicht so flauschige Hundespitz Smoky im Ilmenauer Tierheim darauf, in ein neues, liebevolles Zuhause adoptiert zu werden. Smokys Geschichte geht aber noch weiter: Denn als der kastrierte Rüde vor einigen Wochen im Ilmenauer Tierheim landete, befand er sich in gar keinem guten Zustand. Sein Besitzer konnte sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um den Vierbeiner kümmern – Smokys Fell war so verfilzt, dass es unter Narkose komplett geschoren werden musste. Sein Geschirr war teilweise eingewachsen, die Krallen zu lang, die Zähne in schlechtem Zustand... Zusätzlich hat Smoky einen innenliegenden Hoden.