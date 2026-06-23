 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Ilmenau

  6. Tierheim benötigt dringend Spenden für Smoky

Nach Tierarztbesuch Tierheim benötigt dringend Spenden für Smoky

Jessie Morgenroth

Spitz Smoky wohnt im Ilmenauer Tierheim – für ihn eine lebensverändernde Änderung. Dank medizinischer Versorgung blüht der Rüde auf. Doch das Tierheim braucht Hilfe.

Nach Tierarztbesuch: Tierheim benötigt dringend Spenden für Smoky
1
Smoky hat kurzes Fell – und seine Lebensfreude zurück. Foto: Tierheim Ilmenau

Noch immer wartet der kleine, aktuell nicht so flauschige Hundespitz Smoky im Ilmenauer Tierheim darauf, in ein neues, liebevolles Zuhause adoptiert zu werden. Smokys Geschichte geht aber noch weiter: Denn als der kastrierte Rüde vor einigen Wochen im Ilmenauer Tierheim landete, befand er sich in gar keinem guten Zustand. Sein Besitzer konnte sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um den Vierbeiner kümmern – Smokys Fell war so verfilzt, dass es unter Narkose komplett geschoren werden musste. Sein Geschirr war teilweise eingewachsen, die Krallen zu lang, die Zähne in schlechtem Zustand... Zusätzlich hat Smoky einen innenliegenden Hoden.

Nach der Werbung weiterlesen

Das Tierheim hat einen Spendenaufruf vorbereitet. Foto: Tierheim Ilmenau

Mittlerweile ist der kleine Rüde dank tierärztlicher Behandlung auf dem Weg der Besserung, wird aufgeweckter und neugierig, berichten die Tierschützer. Doch dieses neue Lebensgefühl hat seinen Preis – den das Tierheim nicht allein stemmen kann. Die Tierschützer bitten deshalb um Spenden auf das Konto des Tierschutzverein Ilmenau u.U. e.V. mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 und dem Verwendungszweck: „Hund Smoky“ oder via PayPal an: nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich.

Wer Smoky ein Zuhause schenken will, melde sich im Ilmenauer Tierheim unter (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an: nachricht@tierheim-ilmenau.de. Seine neuen Zweibeiner sollten ihm Zeit geben, anzukommen und Vertrauen aufzubauen.