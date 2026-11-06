Der Buschfunk hatte es schon verkündet und auch die Verantwortlichen bestätigten, dass es Gespräche gab, nun ist es offiziell: Die Oberhofer Poststelle zieht Mitte des Monats in die Tourist-Information in der Gräfenrodaer Straße. Ab dem 17. November können die Einwohner sowie die Gäste der Rennsteigstadt also wieder vor Ort Briefmarken kaufen und Pakete verschicken. Im Zuge der Schließung des Tegut-Einkaufmarkts, in dem die Poststelle bisher untergebracht war, war dies seit dem 26. Oktober nicht mehr möglich. Nun geht es demnächst in der Tourist-Info weiter.