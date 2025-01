Änderung von Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz dauert

Bei dem Messerangriff in Aschaffenburg waren am 22. Januar ein zweijähriger Junge und ein Mann getötet sowie zwei weitere Menschen schwer verletzt worden. Als Täter wurde ein 28 Jahre alter, ausreisepflichtiger Afghane festgenommen. Die Tat löste bundesweit eine neue Debatte über die Migrationspolitik und die Sicherheit in Deutschland aus.