Ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Darts-Sports in Südthüringen ist getan: Im Rahmen einer Informations- und Austauschveranstaltung im Vereinsheim des TSV 1924 Eicha haben Vertreter zahlreicher Dartvereine und Interessengemeinschaften gemeinsam mit dem Thüringer Dartverband die Gründung einer Südthüringen-Liga beschlossen. Eingeladen hatte der Kreissportbund (KSB) Hildburghausen. Organisiert wurde die Veranstaltung von KSB-Vizepräsident Silvio Frauenberger und KSB-Geschäftsführer Ulrich Hofmann in Zusammenarbeit mit dem TSV 1924 Eicha, der sich als Gastgeber ein dickes Lob einheimste. Die angenehme Atmosphäre und die ausgezeichnete Organisation trugen maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung bei und boten den idealen Rahmen für konstruktive Gespräche über die Zukunft des Darts-Sports in Südthüringen. Als Gastreferent stellte der Präsident des Thüringer Dartverbandes, Klaus-Martin Stöcker, die Entwicklung des Verbandes sowie die bestehenden Wettkampfstrukturen im Freistaat Thüringen vor.