Nach Suche: Vermisster Schalkauer tot aufgefunden

Umgang mit Berichterstattung und Hilfe

Generell berichten wir nicht über Suizide, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wer das Gefühl hat, an einer Depression zu leiden oder sich in einer scheinbar ausweglosen Lebenssituation zu befinden, sollte nicht zögern, zum Arzt zu gehen und Hilfe anzunehmen. Hilfe bieten auch die Telefonseelsorge in Deutschland unter 0800/1110111, das Info-Telefon Depression unter 0800/3344533 oder die Stiftung Deutsche Depressionshilfe auf ihrer Website deutsche-depressionshilfe.de. Auch Menschen, die bei einem Angehörigen oder Bekannten depressive beziehungsweise suizidale Gedanken feststellen, können sich an die Stellen wenden.