Nachdem die 92-jährige Heimbewohnerin aus Walldorf am Dienstagnachmittag aufgefunden worden ist, melden sich nun erleichtert die Angehörigen zu Wort. Die ältere Dame war – wie berichtet – seit Montagabend vermisst worden und wurde schließlich wohlbehalten entdeckt. Wie eine Angehörige schildert, wurde die Seniorin an der Kanustation in Walldorf nahe der Werrabrücke gefunden – in einer Wiese, in der sie offenbar die Nacht verbracht hatte. Ein Familienmitglied, das sich mit einem Quad an der Suche beteiligte, entdeckte die Frau im hohen Gras. Sie war ansprechbar und blieb trotz der Umstände körperlich unversehrt. Offenbar hatte sie sich aufgrund ihrer Demenzkrankheit verlaufen.