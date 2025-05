Die Kirche in Ebertshausen hat ihre sanierte Turmbekrönung zurück. Ein Sturm im Januar sorgte am Gotteshaus für Schäden. Wetterhahn und die doppelte Wetterfahne stürzten damals auf den Friedhof sowie auf das Kirchenschiffdach. In den vergangenen Wochen erhielten sie in der Werkstatt der Firma Turmuhren und Glocken in Gräfenhain eine fachmännische Sanierung. In diesem Zuge ist auch der geöffnete Turmknopf mit einem kompletten Farbaufbau versehen und anschließend wieder vergoldet worden, so Firmen-Inhaber Steffen Willing.