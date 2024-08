Nach Streit und Handgemenge: 52-Jährige würgt Frau in Bahn mit Handtasche

Markt Schwaben - Bei einem Streit mit einer anderen Frau in einem Regionalzug in Oberbayern hat eine 52-Jährige ihre Kontrahentin mit einer Handtasche gewürgt. Auch ein Mann, der schlichtend dazwischengehen wollte, sei bei der Auseinandersetzung am Sonntagabend leicht verletzt worden, teilte die Bundespolizei mit. Auslöser war wohl nach ersten Erkenntnissen ein Streit wegen der Kinder oder des Kinderwagens einer 26-Jährigen.