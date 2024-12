New York - Titelverteidiger Magnus Carlsen hat nach seinem Jeans-Eklat und einem Streit um die Kleiderordnung das Viertelfinale der Blitzschach-WM erreicht. "Es ist gut, zurück zu sein, aber es war ein nervöser, harter Tag", sagte Carlsen nicht gänzlich zufrieden. Dabei machte der 34 Jahre alte Norweger seine Ankündigung wahr und spielte erneut in Jeans. "Es war ein guter Tag fürs Schach", sagte Carlsen im Anschluss in einem Interview bei der Schach-Plattform "Take Take Take".