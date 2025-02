In der Wohnung in Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn), in der Mutter und Sohn gemeinsam lebten, hätten die Beamten am Freitag im Zimmer des 26-Jährigen einen starken Marihuana-Geruch bemerkt. Statt der drei erlaubten Pflanzen habe der Mann vier Cannabis-Pflanzen gezüchtet, sagte ein Polizeisprecher.