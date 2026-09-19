Nach Streit mit Trump Ist der Grönland-Konflikt jetzt beigelegt?

Was würde ein Abkommen für Deutschland bedeuten?

Das ist unklar. Auch weil zunächst offen blieb, inwieweit andere Nato-Länder und die EU in den Deal eingebunden sein könnten. Als Reaktion auf Trumps polternden Alleingang vor einigen Monaten hatten sich europäische Nato-Länder entschlossen gezeigt, Grönlands Souveränität zu unterstützen. Danach gab es wieder diplomatische Annäherungsversuche.

Auch die Europäische Union zeigte demonstrativ Stärke. So besuchte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Arktisinsel und gab einen Ausbau der Zusammenarbeit bekannt. Dabei geht es um die Vertiefung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen der EU und Grönland. Hinzu kam ein millionenschweres Investitionspaket. Als wirtschaftsstärkste Volkswirtschaft der EU und wichtiger Nato-Staat ist Deutschland unmittelbar von den Abmachungen beider Bündnisse mit den USA betroffen.