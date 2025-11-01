Nach Streit mit Security: Zwei Männer vor Diskothek mit Messer schwer verletzt

Der 34-Jährige und seine 53 Jahre alte Begleiterin gerieten mit Security-Personal vor einer Diskothek in Regenstauf in Streit. Der Verdächtige habe ein Messer dabeigehabt und versucht, damit einen Mitarbeiter anzugreifen. Dieser konnte den Angriff laut Polizeiangaben abwehren. Dann habe der Verdächtige einem 31 Jahre alten und einem 49 Jahre alten Besucher Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt. Die beiden Männer kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.