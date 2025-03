Keine Lebensgefahr

Als ein 21-Jähriger den Verdächtigen an der Flucht hindern wollte, fügte der Verdächtige ihm laut Bundespolizei mit einer Glasscherbe Stichverletzungen zu. Der 21-Jährige kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht. Bundespolizisten hätten den Flüchtenden noch am Busbahnhof festgenommen, hieß es.