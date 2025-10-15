Nach Streit im Parlament: Landtag ändert nach Sommer-Eklat Form der Schlussworte

"Schaden vom Ansehen des Parlaments abwenden"

"Schlussworte durch die Opposition oder auch durch die Regierung sind dagegen nirgendwo sonst üblich. Um Szenen wie vor der Sommerpause zu vermeiden, werden wir hier auch in Bayern künftig so verfahren wie in den anderen Parlamenten. Ich bedauere sehr, dass eine jahrzehntelange Tradition damit zu Ende geht", sagte Aigner. "Aber ich sehe derzeit keine andere Möglichkeit, um weiteren Schaden vom Ansehen des Parlaments abzuwenden." Eine Änderung in der Geschäftsordnung sei dafür nicht nötig. Auch bisher gab es dort demnach zu den Schlussworten keine explizite Regelung.