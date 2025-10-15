Nach Streit im Parlament: Landtag ändert nach Sommer-Eklat Form der Schlussworte

München (dpa/lby) - Nach dem beispiellosen Eklat im Landtag bei den traditionellen Schlussworten vor der parlamentarischen Sommerpause ändert das Parlament deren jahrzehntelang erprobte Form: Künftig wird am Ende der jeweils letzten Plenarsitzung vor der Weihnachts- und vor der Sommerpause nur noch Landtagspräsidentin Ilse Aigner das Wort ergreifen. Redebeiträge der Staatsregierung und eines Vertreters beziehungsweise einer Vertreterin der Opposition sind in Zukunft nicht mehr vorgesehen. Das beschloss der Ältestenrat auf Aigners Initiative mehrheitlich – nur gegen die Stimmen der AfD.