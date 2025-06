Nach Straftaten in Zirndorf: Bayerns Justizminister will Forschung zu Strafmündigkeit

Möglicher Zusammenhang mit weiterer Tat wird geprüft

Bei dem Fall in Zirndorf, der bereits einige Tage zurückliegt, sollen zwei 13-Jährige aus dem Ort - wohl teils mit Sturmhauben maskiert und mit freiem Oberkörper eine Gartenhütte angezündet haben und in ein Lottogeschäft eingebrochen sein. Zudem sollen sie versucht haben, in ein weiteres Geschäft einzudringen und ein Auto beschädigt haben. Auch in der Kleingartenanlage sollen sie weitere Schäden angerichtet haben und unter andrem zwei Aufstellpools zerschnitten, Löcher gegraben und Solarleuchten ausgerissen haben. Die beiden sind strafunmündig.