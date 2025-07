"Es macht unglaublich viel Mut zu sehen, wie vielen Leuten der Jodel so viel Freude bereitet." Der aus nur zwei Worten bestehende Song ("Scheiß AfD") ist eine Neuvertextung des Andachtsjodlers aus Südtirol. "In besinnlichem Dreiklang schließen wir uns Schulter an Schulter mit euch gegen Hass und Hetze zusammen!", heißt es auf der Musik-Plattform Soundcloud.