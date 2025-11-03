Nach «Stadtbild»-Debatte Wie sicher fühlen sich Frauen nachts auf dem Heimweg?

Problem älter als die aktuelle Migrationsdebatte

Häufig meldeten sich auch Anrufer, weil sie das Gefühl hätten, von jemandem verfolgt zu werden, wegen einer zuvor erlebten unangenehmen Situation oder früheren Erfahrungen. Und: "Viele Menschen sagen: ‚Ich kann dir überhaupt nicht sagen, woher das gerade kommt. Das bricht gerade so über mich herein.‘ Menschen können sich auch sehr, sehr unwohl fühlen, obwohl sich niemand sonst auf der Straße befindet", berichtet der Ehrenamtler.

Der Verein findet: Man könnte vielleicht auch mal die Mütter fragen, wie sicher sie sich gefühlt haben, als sie früher die Töchter waren. "Ich höre manchmal bei meinen Schichten, dass Frauen sagen: 'Ach, da hätte ich mich mal gefreut, wenn es das Angebot schon gegeben hätte, als ich jung war'. Da reden wir über eine Jugend, die teilweise 20 oder 30 Jahre zurückliegt", sagt Daniel. "Insofern ist dieses Gefühl von ‚Ich fühle mich abends, nachts draußen nicht wohl‘ viel älter als die aktuelle Migrationsdebatte".

Frauen-Nacht-Taxis in mehreren deutschen Städten

Neben dem Heimwegtelefon gibt es in vielen Städten Deutschlands weitere Projekte, die das Sicherheitsempfinden in der Dunkelheit stärken wollen. In Mannheim, Heidelberg (übrigens schon seit 1992) oder München etwa werden Frauen bei nächtlichen Taxifahrten finanziell unterstützt.

Zudem kann man das Angebot "Halten auf Wunsch" der Münchner Verkehrsgesellschaft nutzen. Die Busfahrer lassen Fahrgäste ab 21 Uhr - außerhalb des Mittleren Rings und wenn es die Verkehrssituation zulässt - auf Wunsch zwischen den Haltestellen aussteigen. "Die Nutzung war und ist überschaubar und beläuft sich auf aktuell weniger als fünf Haltewünsche in der Woche", teilt ein Sprecher mit.

Hohe Nachfrage für Nightwalks

Ein anderes Beispiel: sogenannte Nightwalks im niedersächsischen Landkreis Emsland. Die begleiteten Spaziergänge durch dunkle Straßen sollen Frauen helfen, mit bedrohlichen oder unangenehmen Situationen besser umzugehen.

Laut der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Marlies Kohne, waren die Anmeldezahlen für die zunächst zwölf Termine insgesamt sehr hoch. Einige Kommunen hätten Zusatztermine organisiert, die direkt wieder ausgebucht waren.

Kohne betont: Das Projekt stehe in keinem Zusammenhang mit der aktuellen "Stadtbild"-Debatte. Vielmehr existierten diese und vergleichbare Angebote schon seit vielen Jahren. Sie sollen Mädchen und Frauen mental stärken, sich selbstbewusst und selbstverständlich im öffentlichen Raum zu bewegen. "Mädchen und Frauen dürfen sich nicht aus der Öffentlichkeit zurückziehen."