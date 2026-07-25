Berlin - Nach dem sprunghaften Anstieg der Ölpreise infolge der Eskalation im Iran-Krieg sieht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) die Versorgung in Deutschland und Europa weiterhin stabil. Aktuell sei die Versorgung mit Rohöl und Mineralölprodukten wie Benzin und Diesel weiterhin gesichert, erklärte DIW-Ökonomin Franziska Holz gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Schwieriger ist die Lage bei der Versorgung mit Kerosin." Weil Deutschland und Europa Öl aus vielen verschiedenen Quellen bezögen, sei nicht mit einem großflächigen Lieferausfall zu rechnen.