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  4. CDU/CSU-Fraktionsvorstand berät mit Merz und Söder

Nach Spahns Rücktritt CDU/CSU-Fraktionsvorstand berät mit Merz und Söder

Sieben Tage bleiben Merz und Söder noch, um einen Nachfolger für Jens Spahn zu präsentieren. Heute kommt ein wichtiges Gremium zusammen.

Nach Spahns Rücktritt: CDU/CSU-Fraktionsvorstand berät mit Merz und Söder
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Interims-Fraktionschef Alexander Hoffmann und der Parlamentarische Geschäftsführer Steffen Bilger haben zu der digitalen Sitzung eingeladen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin - Der Vorstand der Bundestagsfraktion von CDU und CSU kommt heute Nachmittag zu einer kurzfristig einberufenen digitalen Sitzung mit den Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, zusammen. Interims-Fraktionschef Alexander Hoffmann und der Parlamentarische Geschäftsführer Steffen Bilger luden die Mitglieder für 15.00 Uhr dazu in einer SMS ein, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. 

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Nächste Woche Mittwoch will die Fraktion den Nachfolger oder die Nachfolgerin des zurückgetretenen Fraktionschefs Jens Spahn wählen. Es wird erwartet, dass Merz und Markus Söder der Fraktion mit Abstand zu der Sitzung einen Vorschlag machen. Ein Zeitpunkt dafür wurde bisher aber noch nicht bekanntgegeben.