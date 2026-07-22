Nach Spahns Rücktritt: CDU/CSU-Fraktionsvorstand berät mit Merz und Söder

Berlin - Der Vorstand der Bundestagsfraktion von CDU und CSU kommt heute Nachmittag zu einer kurzfristig einberufenen digitalen Sitzung mit den Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, zusammen. Interims-Fraktionschef Alexander Hoffmann und der Parlamentarische Geschäftsführer Steffen Bilger luden die Mitglieder für 15.00 Uhr dazu in einer SMS ein, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.