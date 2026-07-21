München - CSU-Chef Markus Söder will sich bei der anstehenden Entscheidung über die Nachfolge des zurückgetretenen CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn nicht in die Karten schauen lassen. Er und CDU-Chef Friedrich Merz wollten sich "gut austauschen" und einen gemeinsamen Vorschlag machen, sagte der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident nach einer Kabinettssitzung in München. "Wir werden nächste Woche am Mittwoch einen gemeinsamen Vorschlag präsentieren, der dann hoffentlich große Zustimmung findet."