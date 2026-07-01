Kempten (dpa/lby) - Eine 93 Jahre alte Fußgängerin ist eine knappe Woche nach einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz an ihren schweren Verletzungen gestorben. Ein 80-Jähriger hatte die Frau laut Polizei mit seinem Wagen erfasst und die Beine der Frau überrollt. Die Seniorin sei in Notarztbegleitung in eine Klinik gekommen. Dort starb sie laut Polizei am Dienstagabend an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Die Polizei prüft unter anderem, ob der Autofahrer von der Sonne geblendet wurde und dies den Unfall auslöste.