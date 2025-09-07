Nach Slowakei-Pleite: Hoeneß über Nationalteam: Nicht Stab über Nagelsmann brechen

Hoeneß warnte davor, von der WM oder gar schon von dem Titel zu sprechen. "Deutschland kann das vielleicht schaffen, aber dann muss auch alles passen, aber im Moment passt eben nicht alles", sagte der langjährige Bayern-Macher. Hoeneß wies darauf hin, dass man sich grundsätzlich wieder auf das Wesentliche besinnen müsse. "Wir müssen wieder mehr in Deutschland über Fußball reden und nicht über Transfers", sagte Hoeneß.