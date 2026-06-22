Nach Siegpremiere bei WM: Salah feiert mit Ägyptens Fans in Straßen von Vancouver

"Der erste Sieg bei einer WM ist ein ganz besonderer Tag. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist eine großartige Leistung für das gesamte Team", sagte der 34-Jährige, der die Reds in diesem Sommer nach neun Jahren verlassen wird. Die Ägypter stehen nach dem 1:1 gegen Belgien und dem verdienten Sieg über Neuseeland auf Platz eins der Gruppe G - das Weiterkommen ist quasi perfekt.